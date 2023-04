Autorin vor Gericht: „Trump hat mich vergewaltigt“

Die US-Autorin Jean Carroll hat Donald Trump bei ihrer Zeugenaussage im Zivilprozess gegen den früheren Präsidenten Sexualverbrechen vorgeworfen. „Trump hat mich vergewaltigt“, sagte die heute 79-Jährige am Mittwoch in New York über die angebliche Tat Trumps Mitte der 1990er-Jahre in einem New Yorker Nobelkaufhaus.