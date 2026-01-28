Pfandflaschen wegwerfen, um damit Gutes zu tun

Ein beeindruckendes Ergebnis – 88 Dosen und 667 PET-Flaschen fanden ihren Weg zurück ins Pfandsystem. „Der daraus erzielte Betrag wurde gemeinsam mit einer zusätzlichen Geldspende an das Kinderhospiz-Netz übergeben. Die Spende unterstützt schwer kranken Kinder und ihre Familien in ganz Österreich“, so Hebamme Nicole Kaupa.

Viele neue Bäume für leere Getränkedosen und -flaschen

Mit der Aktion „Pfand für Bäume“ werden im Klinikum leere Pfandflaschen und -dosen in einem zentral aufgestellten Sammelbehälter gesammelt, um mit dem Erlös neue Bäume zu pflanzen.