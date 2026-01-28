Pfandflaschen wegwerfen, um damit Gutes zu tun

Eine tolle Idee mit großer Wirkung. Im Universitätsklinikum Neunkirchen wird mit gesammeltem Pfand soziales und nachhaltiges Engagement unterstützt. Der Erlös geht an ein Kinder-Hospiz und fließt in neue Bäume.
Das Team der Reinigungskräfte, Elisabeth Rieger und Demir Nuray von der Geburtshilflichen Station hat seit dem Frühjahr 2025 mit großem Engagement jede im Krankenhaus weggeworfene Pfandflasche vor dem Restmüll gerettet. Mit großem Einsatz sammelten sie Dosen und PET-Flaschen, um den Erlös für einen guten Zweck zu spenden.
Ein beeindruckendes Ergebnis – 88 Dosen und 667 PET-Flaschen fanden ihren Weg zurück ins Pfandsystem. „Der daraus erzielte Betrag wurde gemeinsam mit einer zusätzlichen Geldspende an das Kinderhospiz-Netz übergeben. Die Spende unterstützt schwer kranken Kinder und ihre Familien in ganz Österreich“, so Hebamme Nicole Kaupa.
Viele neue Bäume für leere Getränkedosen und -flaschen
Mit der Aktion „Pfand für Bäume“ werden im Klinikum leere Pfandflaschen und -dosen in einem zentral aufgestellten Sammelbehälter gesammelt, um mit dem Erlös neue Bäume zu pflanzen.
„Jede abgegebene Flasche trägt aktiv zum Klimaschutz bei und hilft, unsere Umwelt ein Stück grüner zu machen. Der gesamte Erlös fließt in Baumpflanzprojekte und Klimaschutzmaßnahmen“, freut sich der Umweltbeauftragter des Universitätsklinikums Neunkirchen Martin Brix.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.