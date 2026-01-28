Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tolles Müllprojekt

Pfandflaschen wegwerfen, um damit Gutes zu tun

Niederösterreich
28.01.2026 14:00
Großes Lob für diese herzerwärmende Idee – Elisabeth Rieger und Demir Nuray nehmen täglich den ...
Großes Lob für diese herzerwärmende Idee – Elisabeth Rieger und Demir Nuray nehmen täglich den Aufwand auf sich, weggeworfene Pfandflaschen aus dem Krankenhausmüll herauszusuchen.(Bild: UK Neunkirchen)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Eine tolle Idee mit großer Wirkung. Im Universitätsklinikum Neunkirchen wird mit gesammeltem Pfand soziales und nachhaltiges Engagement unterstützt. Der Erlös geht an ein Kinder-Hospiz und fließt in neue Bäume. 

0 Kommentare

Das Team der Reinigungskräfte, Elisabeth Rieger und Demir Nuray von der Geburtshilflichen Station hat seit dem Frühjahr 2025 mit großem Engagement jede im Krankenhaus weggeworfene Pfandflasche vor dem Restmüll gerettet. Mit großem Einsatz sammelten sie Dosen und PET-Flaschen, um den Erlös für einen guten Zweck zu spenden.

Ein beeindruckendes Ergebnis – 88 Dosen und 667 PET-Flaschen fanden ihren Weg zurück ins Pfandsystem. „Der daraus erzielte Betrag wurde gemeinsam mit einer zusätzlichen Geldspende an das Kinderhospiz-Netz übergeben. Die Spende unterstützt schwer kranken Kinder und ihre Familien in ganz Österreich“, so Hebamme Nicole Kaupa.

Viele neue Bäume für leere Getränkedosen und -flaschen
Mit der Aktion „Pfand für Bäume“ werden im Klinikum leere Pfandflaschen und -dosen in einem zentral aufgestellten Sammelbehälter gesammelt, um mit dem Erlös neue Bäume zu pflanzen.

Vanessa Scherz, Martin Brix und Anita Eichberger präsentieren den neuen Sammelbehälter.
Vanessa Scherz, Martin Brix und Anita Eichberger präsentieren den neuen Sammelbehälter.(Bild: UK Neunkirchen)

„Jede abgegebene Flasche trägt aktiv zum Klimaschutz bei und hilft, unsere Umwelt ein Stück grüner zu machen. Der gesamte Erlös fließt in Baumpflanzprojekte und Klimaschutzmaßnahmen“, freut sich der Umweltbeauftragter des Universitätsklinikums Neunkirchen Martin Brix.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Alex Pretti (li.) konfrontiert bei der Demo am Samstag einen Bundesgrenzbeamten. Kurz darauf ...
Es war keine Notwehr
Bericht zu Todesschüssen widerspricht US-Regierung
Vorgeworfen wird den Klimaschützerinnen und Klimaschützern von der Staatsanwaltschaft primär ...
Prozessauftakt
Dutzende Klimaaktivisten bald in Wien vor Gericht
Simone Lugner und Anwalt Florian Höllwarth. Der Angeklagte blieb seinem Prozess im Juni 2025 ...
Stoß über Rolltreppe
Nach Freispruch: Lugners Droher setzte neue Taten
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
237.573 mal gelesen
Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
128.051 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
121.608 mal gelesen
Alexis Pinturault
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf