Hinweise erbeten

NS-Propaganda auf Mauer bei Spielplatz geschmiert

Oberösterreich
09.02.2026 10:50
Die Polizei sucht nach Hinweisen (Symbolbild)
Die Polizei sucht nach Hinweisen (Symbolbild)(Bild: sos)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

NS-Graffiti wurden am Sonntag auf eine Mauer bei einem Spielplatz unweit des Mühlkreisbahnhofs in Urfahr gesprüht. Eine Anrainerin alarmierte die Polizei, diese sucht nun nach unbekannten Tätern. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen bei den Behörden zu melden.

0 Kommentare

Mit nationalsozialistischen Symbolen besprühten bislang Unbekannte am Sonntag zwischen 11:30 Uhr und 12:15 Uhr eine Mauer in Linz-Urfahr. Die Mauer befindet sich im Bereich des Hauses Jägerstraße 40 unmittelbar neben einem Spielplatz. Die Hausbesitzerin informierte gegen 12:30 Uhr die Polizei, die bei der Tatortbesichtigung die noch frischen Graffitis feststellte.

Hinweise erbeten
Hinweise auf mögliche Täter gibt es derzeit nicht. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Linz-Kaarstraße unter der Telefonnummer 059133 4584 in Verbindung zu setzen.

Oberösterreich

