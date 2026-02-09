NS-Propaganda auf Mauer bei Spielplatz geschmiert

Mit nationalsozialistischen Symbolen besprühten bislang Unbekannte am Sonntag zwischen 11:30 Uhr und 12:15 Uhr eine Mauer in Linz-Urfahr. Die Mauer befindet sich im Bereich des Hauses Jägerstraße 40 unmittelbar neben einem Spielplatz. Die Hausbesitzerin informierte gegen 12:30 Uhr die Polizei, die bei der Tatortbesichtigung die noch frischen Graffitis feststellte.