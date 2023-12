Guatemala: Der harte Kampf für Veränderungen

Kampf gegen die Korruption

Am 20. August gewann Bernardo Arévalo mit seiner Partei Semilla („Samenkorn“) die Präsidentschaftsstichwahl in Guatemala. Satte 61 Prozent der Stimmen entfielen auf ihn - so viel wie noch nie für jemanden seit der Jahrtausendwende. Ganz oben auf seinem Wahlprogramm stand ein entschlossener Vorgang gegen das herrschende Korruptionssystem, das in Guatemala über die Jahre hinweg weite Kreise zog. Generalstaatsanwältin Consuelo Porras und Rafael Curruchiche, Leiter einer Sonderstaatsanwaltschaft gegen Straflosigkeit, ließen Ende September eine Razzia beim Obersten Wahlgerichtshof durchführen und dabei kistenweise Wahldokumente beschlagnahmen.