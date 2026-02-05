Pflege- und Hilfsdienste sind hoch im Kurs

Knapp 28.000 Leistungen in Anspruch genommen

So zeigt die Statistik, dass im Jahr 2024 rund 55 Prozent der Betreuungsbedürftigen auf einen Pflegedienst zurückgegriffen hat. Knapp ein Viertel hat zwei Angebote in Anspruch genommen – die Betreuung durch die Hauskrankenpflege und einem mobilen Hilfsdienst war dabei die häufigste Kombination. Etwa 3200 Vorarlberger griffen sogar auf drei oder mehrere Pflege- und Hilfsangebote zurück. In Summe wurden 2024 knapp 16.000 Männer und Frauen mit 27.818 Leistungen bedacht.