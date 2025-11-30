Strafen für Stauflüchtlinge sollten Problem lösen

Zahl der Zurückweisungen mehr als verdoppelt

Was allerdings sehr wohl erfasst ist, ist die Zahl der Verstöße gegen die Abfahrverbote. Die Bilanz der letzten Wintersaison 2024/25 von Weihnachten bis Ostern zeigt: Die Zahl der Zurückweisungen ist gestiegen – von 242.000 Fahrzeuge im Jahr zuvor auf nunmehr knapp 250.000 Fahrzeuge heuer. Dramatisch sind allerdings die Steigerungsraten bei den Pfingst- und Sommerfahrverboten: 2024 waren es 192.500 Autos, die zurückgewiesen wurden, heuer bereits 516.000 – mehr als das Doppelte!