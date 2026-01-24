19-jähriger Raser mit 139 km/h gestoppt

Die Polizei stoppte in Salzburg gleich mehrere Alkolenker und Raser: An der Innsbrucker Bundesstraße beschleunigte ein Probeführerscheinbesitzer (19) und bretterte mit bis zu 139 km/h in der 50er-Zone dahin.
Fast dreimal so schnell wie erlaubt bretterte der 19-Jährige am Samstag in den frühen Morgenstunden dahin, als Polizisten auf ihn aufmerksam wurden. Er brachte es im 50er auf 139 km/h. Die Beamten nahmen dem Lenker den Probeführerschein ab.
Endstation für mehrere Alkolenker
Außerdem wurden am Freitag und Samstag mehrere Alkolenker gestoppt. Auf der Hochkönigstraße (B164) ergab Freitagabend ein Alkotest bei einem 56-jährigen Autofahrer 1,88 Promille. Kurz darauf kam es an der Salzachtalbundesstraße (B159) zu einem Wildunfall. Der Lenker (36) hatte ebenso zu viel getrunken: 0,88 Promille.
Und in Grödig fuhr ein Pkw-Lenker mit seinem Wagen gegen eine Betonmauer. Der 18-Jährige ergriff daraufhin die Flucht, kehrte aber wenig später doch wieder zum Unfallort an der Glaneggerstraße (L237) zurück. Der junge Mann zeigte sich den Polizisten gegenüber auch reuig. Er hatte 0,72 Promille Alkohol im Blut.
Ebenso zu tief ins Glas geschaut hatte eine 37-Jährige in Hof. Ein Alkotest ergab 1,04 Promille.
In der Nacht auf Samstag baten Polizisten in Salzburg insgesamt 150 Lenker zu Alkoholtests, es gab auch mehrere Drogentests. 20 Vergehen wurden angezeigt und 25 Strafen eingehoben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.