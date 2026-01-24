Vorteilswelt
Viel zu schnell

19-jähriger Raser mit 139 km/h gestoppt

Chronik
24.01.2026 22:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Polizei stoppte in Salzburg gleich mehrere Alkolenker und Raser: An der Innsbrucker Bundesstraße beschleunigte ein Probeführerscheinbesitzer (19) und bretterte mit bis zu 139 km/h in der 50er-Zone dahin.

0 Kommentare

Fast dreimal so schnell wie erlaubt bretterte der 19-Jährige am Samstag in den frühen Morgenstunden dahin, als Polizisten auf ihn aufmerksam wurden. Er brachte es im 50er auf 139 km/h. Die Beamten nahmen dem Lenker den Probeführerschein ab.

Endstation für mehrere Alkolenker
Außerdem wurden am Freitag und Samstag mehrere Alkolenker gestoppt. Auf der Hochkönigstraße (B164) ergab Freitagabend ein Alkotest bei einem 56-jährigen Autofahrer 1,88 Promille. Kurz darauf kam es an der Salzachtalbundesstraße (B159) zu einem Wildunfall. Der Lenker (36) hatte ebenso zu viel getrunken: 0,88 Promille. 

Und in Grödig fuhr ein Pkw-Lenker mit seinem Wagen gegen eine Betonmauer. Der 18-Jährige ergriff daraufhin die Flucht, kehrte aber wenig später doch wieder zum Unfallort an der Glaneggerstraße (L237) zurück. Der junge Mann zeigte sich den Polizisten gegenüber auch reuig. Er hatte 0,72 Promille Alkohol im Blut. 

Lesen Sie auch:
Seinen Führerschein ist der Flachgauer los (Symbolbild)
Konsumierte Cannabis
Null Promille, aber Drogentest stoppt Flachgauer
11.01.2026
Mit 2,24 Promille
Alkolenker prallte auf der Autobahn gegen Fahrzeug
19.01.2026

Ebenso zu tief ins Glas geschaut hatte eine 37-Jährige in Hof. Ein Alkotest ergab 1,04 Promille. 

In der Nacht auf Samstag baten Polizisten in Salzburg insgesamt 150 Lenker zu Alkoholtests, es gab auch mehrere Drogentests. 20 Vergehen wurden angezeigt und 25 Strafen eingehoben. 

Salzburg

