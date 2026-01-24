19-jähriger Raser mit 139 km/h gestoppt

Und in Grödig fuhr ein Pkw-Lenker mit seinem Wagen gegen eine Betonmauer. Der 18-Jährige ergriff daraufhin die Flucht, kehrte aber wenig später doch wieder zum Unfallort an der Glaneggerstraße (L237) zurück. Der junge Mann zeigte sich den Polizisten gegenüber auch reuig. Er hatte 0,72 Promille Alkohol im Blut.