„Zweithund“ wird zum Luxus: 75 Prozent mehr Steuer

Steuer gegen Tierhortung

Laut Gemeindepolitik geht es aber nicht darum, den Vierbeiner zu „vergolden“. Gerade am Land gibt es immer wieder Fälle von „Animal Hoarding“, sagt FPÖ-Stadtrat Reinhard Sattmann. Dabei werden oft 20 oder 30 Tiere gehalten – oft auch zur Zucht –, aber nicht hundegerecht behandelt. Solchen Extremfällen möchte man mit der höheren Steuer entgegenwirken, erklärt auch ÖVP-Bürgermeister Elmar Schöberl: „Die meisten haben ohnehin nur einen Hund, da wurden die Gebühr nur um zehn Euro höher – und das nach 15 Jahren.“