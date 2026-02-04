240 Kinder stehen bald ohne Betreuungsplatz da

Schober erklärte gegenüber der „Krone“: „Ich hoffe, dass alle oder so viele wie möglich diesen Gehaltsverzicht akzeptieren. Das macht mir auch keinen Spaß, aber es ist der einzige Ausweg aus dieser Situation.“ Die Hoffnung der Geschäftsführerin dürfte sich aber zerschlagen: Mindestens 50 Mitarbeiter würden diesen Gehaltsverzicht nicht akzeptieren.