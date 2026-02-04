Kündigung von Tageseltern: „Fühle mich erpresst!“

In einem Online-Meeting wurden Mitarbeiter des Tageselternzentrums (TEZ) in Salzburg über den bevorstehenden Jobverlust informiert. Der Betriebsrat schäumt vor Wut, die Geschäftsführung sieht den einzigen Ausweg in einer Lohnkürzung. Bis zu 450 Kinder könnten im schlimmsten Fall ihre Betreuung verlieren ...