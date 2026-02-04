Kündigung von Tageseltern: „Fühle mich erpresst!“

Dach von Rohbau in Taxham stand in Flammen
Mitten in der Nacht
In einem Online-Meeting wurden Mitarbeiter des Tageselternzentrums (TEZ) in Salzburg über den bevorstehenden Jobverlust informiert. Der Betriebsrat schäumt vor Wut, die Geschäftsführung sieht den einzigen Ausweg in einer Lohnkürzung. Bis zu 450 Kinder könnten im schlimmsten Fall ihre Betreuung verlieren ...
Das ging schnell! 83 Mitarbeiter des TEZ wurden am Montagabend im Rahmen eines Online-Treffens informiert, dass sie am Dienstagmorgen beim Arbeitsmarktservice (AMS) zur Kündigung angemeldet werden. Das hat die Geschäftsführerin des TEZ, Corinna Schober, in dem Meeting verkündet.
