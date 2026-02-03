83 Tageseltern drohen, ihren Job zu verlieren

Marlene Svazek (FPÖ) sprach in einer Aussendung davon, das TEZ nicht im Stich zu lassen. Es werde intensiv an einer Lösung gearbeitet, dafür brauche es aber die Unterstützung des Gemeindeverbands und des Städtebunds. „Fehler und Versäumnisse früherer Verantwortlicher sowie eine jahrelange mangelnde Wertschätzung gegenüber den Tageseltern haben maßgeblich zur aktuellen Situation beigetragen. Genau das werden wir so nicht fortsetzen“, heißt es weiter.