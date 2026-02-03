Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zahlungsprobleme

83 Tageseltern drohen, ihren Job zu verlieren

Salzburg
03.02.2026 10:18
Viele Kinder und Eltern müssen bangen, ob sie weiterhin betreut werden.
Viele Kinder und Eltern müssen bangen, ob sie weiterhin betreut werden.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Das Zentrum für Tageseltern (TEZ) in Salzburg hat enorme Zahlungsschwierigkeiten. Dem AMS wurden bereits 83 Beschäftigte per Frühwarnung zur Kündigung gemeldet. Kommt die Schieflage, weil die Fördermittel vom Land zu niedrig sind? 

0 Kommentare

In einer tiefen Finanzkrise steckt das Zentrum für Tageseltern laut Medienberichten. Die Beschäftigten sollen auf eine Freiwilligenzulage verzichten, dann könne der Betrieb weitergehen, hieß es seitens der Geschäftsführung des TEZ. Allerdings kritisiert der Betriebsrat, dass eine Kürzung von einem Fünftel des Gehalts zu viel sei. 

Nun bangen hunderte Familien in Salzburg um ihre Kinderbetreuung. Politisch ist der Fall indes hochgekocht. Simon Heilig-Hofbauer von den Grünen im Landtag kritisiert die schwarz-blaue Kürzungspolitik. „Die Verantwortung für dieses Desaster liegt bei Marlene Svazek, der die Familien in unserem Land offenbar egal sind.“ 

Skandalös findet die Gewerkschaft GPA hingegen das Vorgehen der Geschäftsführung des TEZ. „Gehaltskürzungen und Kündigungsdrohungen seien kein geeigneter Weg, um finanzielle Probleme zu lösen“, heißt es in einer Aussendung. 

Lesen Sie auch:
Bevor es in Salzburg auf das Eis geht, stehen sich viele Wintersportler erst einmal an der Kassa ...
In der Eisarena
Schuhverleih verhindert Kauf von Online-Tickets
03.02.2026
„Krone“-Gemeindeserie
Obertrum setzt auf digitale Hilfe für die Pfleger
03.02.2026
Neue Geschäftsführerin
AMS-Chefin Kröll: „Aufschwung prognostiziert“
03.02.2026

Marlene Svazek (FPÖ) sprach in einer Aussendung davon, das TEZ nicht im Stich zu lassen. Es werde intensiv an einer Lösung gearbeitet, dafür brauche es aber die Unterstützung des Gemeindeverbands und des Städtebunds. „Fehler und Versäumnisse früherer Verantwortlicher sowie eine jahrelange mangelnde Wertschätzung gegenüber den Tageseltern haben maßgeblich zur aktuellen Situation beigetragen. Genau das werden wir so nicht fortsetzen“, heißt es weiter. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Das Politik-Duell
Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“
Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
155.211 mal gelesen
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
113.760 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Ski Alpin
„Vor Lucas hat sich keine Sau dafür interessiert“
113.700 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen mit Bastian Schweinsteiger.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf