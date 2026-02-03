English League Cup
Final! Ice-cold Arsenal eliminates Chelsea
Arsenal are through to the final of the English League Cup. After a 3-2 win against Chelsea in the first leg, they also won the second leg 1-0. The Gunners' defense withstood their city rivals' attacks for 90 minutes. In the last minute of stoppage time, Kai Havertz finally scored the decisive goal!
Arsenal's strong performance in the first leg paved the way for them to reach the final. Chelsea had to fight hard to overcome the 3-2 deficit.
The Blues tried to play offensively, but failed time and again against their city rivals' strong defense.
Who will be the final opponent?
However, as Arsenal also failed to score, the game remained exciting until the final seconds. Kai Havertz finally secured the 1-0 win with his goal in extra time, booking Arsenal's place in the final.
There, they will face either Newcastle or Manchester City. City has already put itself in a good position for Wednesday's second leg with a 2-0 win in the first leg.
