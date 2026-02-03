Vorteilswelt
Gepolstertes Nest | Landeshauptmann in die Hofburg

(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Gepolstertes Nest. Landeshauptleute in Österreich verlassen ihr meist gut gepolstertes Nest in aller Regel nie. Ausnahmen bestätigen diese Regel – und liegen viele Jahrzehnte zurück. Der Kärntner ÖVP-Politiker Josef Klaus brachte es zum Landeshauptmann von Salzburg und danach, in den 60-er-Jahren, zum Bundeskanzler. Das gelang später dem oberösterreichischen FPÖ-Politiker Jörg Haider nicht. Er brachte es zwar zum Landeshauptmann von Kärnten, das Kanzleramt aber blieb ihm verwehrt. Und der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil schaffte es nicht, die Spitze der Bundes-SPÖ zu erklimmen, er unterlag knapp Andreas Babler.

Landeshauptmann in die Hofburg. Nun aber steigt Doskozils Vorgänger als burgenländischer Landeschef in den Ring, mehr als zweieinhalb Jahre vor dem nächsten planmäßigen Hofburg-Wahltermin. 77 Jahre alt wird Hans Niessl im Herbst 2028 sein, ein Jahr jünger als Alexander Van der Bellen bei seiner Wiederwahl. Als Kandidaten im Gespräch waren oder sind freilich auch andere (Alt-)Landeshauptleute. Erwin Pröll wurde immer wieder genannt, gilt aber mit jetzt 79 Jahren nicht mehr als ernsthaft Interessierter. Aktuell wünschen sich manche in der ÖVP den Salzburger Ex-Landeshauptmann Wilfried Haslauer (wird heuer 70), in der SPÖ viele den scheidenden Kärntner Landeschef Peter Kaiser (67). Ob es einer von ihnen in die Hofburg schafft? Der letzte Landeschef, dem das gelang, war Franz Jonas, Wiener SPÖ-Bürgermeister bis 1965, danach bis zu seinem Tod Bundespräsident. Das war vor 52 Jahren…

Kommen Sie gut durch den Mittwoch!

