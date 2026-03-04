Endlich: Erste Österreicher in Wien angekommen

Emirates-Flug nach Wien für Donnerstag geplant

Schon am Sonntag wurde ein erster Rückflug mit besonders vulnerablen Personen durchgeführt. Weitere Chartermaschinen sind in Planung – möglicherweise bereits am Donnerstag. Der Emirates-Linienflug EK127 mit geplanter Ankunft um 12.25 Uhr ist im Gegensatz zu anderen Flügen aus der Golfregion auf der Webseite des Wiener Flughafens nicht als „cancelled“ vermerkt, Emirates selbst listet den Flug als „geplant“. Bereits am Dienstag hatte es je einen Emirates-Flug nach München und Frankfurt gegeben.