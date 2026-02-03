Vorteilswelt
Er ist Nationalspieler

Salzburg hat endlich neuen Stürmer gefunden

Salzburg
03.02.2026 17:47
Redzic (M.) mit den Klubbossen Reiter (li.) und Mann.
Redzic (M.) mit den Klubbossen Reiter (li.) und Mann.(Bild: FC Red Bull Salzburg)
Porträt von Philip Kirchtag
Von Philip Kirchtag

Nach einer langen Suche hat Salzburg endlich einen neuen Stürmer gefunden. Damir Redzic kommt vom slowakischen Klub Dunajska Streda an die Salzach und unterschrieb einen Vertrag bis 2030.

Der neue Stürmer ist da! Seit Wochen war klar, dass sich die Salzburger nach dem Abgang von Petar Ratkov zu Lazio Rom unbedingt noch im Angriff verstärken wollen, jetzt hat man am Transfermarkt zugeschlagen. Damir Redzic wechselt vom slowakischen Klub Dunajska Streda an die Salzach!

Der 22-jährige Ungar ist vorne universell einsetzbar, kann im Zentrum und am Flügel spielen. In der heurigen Saison gelangen ihm in der ersten slowakischen Liga sieben Treffer in 14 Spielen. Auch aufgrund seiner starken Torquote feierte er im Herbst sein Debüt in der Nationalmannschaft. Rund fünf Millionen Euro sollen die Bullen für Redzic, der aber ein anderer Spielertyp als Ratkov ist, hingelegt haben.

Früher bei Ferencvaros
In seiner Jugend spielte er beim ungarischen Top-Klub Ferencváros, konnte sich dort aber nicht bis zur ersten Mannschaft durchkämpften. Es folgten Leihen zu Zweitligist Soroksar und eben Dunajska Streda, die ihn im Sommer 2024 dann fest verpflichteten. Ab sofort geht er für Salzburg auf Torjagd. „Der Klub bietet für mich das perfekte Umfeld, um sowohl als Fußballer als auch als Persönlichkeit den nächsten Schritt zu machen“, sagte der Neuzugang.

