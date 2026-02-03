Salzburg hat endlich neuen Stürmer gefunden

Früher bei Ferencvaros

In seiner Jugend spielte er beim ungarischen Top-Klub Ferencváros, konnte sich dort aber nicht bis zur ersten Mannschaft durchkämpften. Es folgten Leihen zu Zweitligist Soroksar und eben Dunajska Streda, die ihn im Sommer 2024 dann fest verpflichteten. Ab sofort geht er für Salzburg auf Torjagd. „Der Klub bietet für mich das perfekte Umfeld, um sowohl als Fußballer als auch als Persönlichkeit den nächsten Schritt zu machen“, sagte der Neuzugang.