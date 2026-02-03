Bürgermeister verabschiedet sich nach 39 Jahren

Seitdem hat sich Hartl mit gut 2100 Bewohnern von einer ländlichen zu einer wirtschaftlichen starken Gemeinde entwickelt. Aktuell gibt es mehr als 950 Arbeitsplätze, Leitbetrieb ist die Obst- und Gemüsefirma Frutura, welche die Spar-Gruppe beliefert. „Mit ist es immer darum gegangen, das Beste für die Bevölkerung zu erreichen, auf Gemeindeebene ist das am unmittelbarsten spürbar“, sagt Grassl.