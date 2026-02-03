Bürgermeister verabschiedet sich nach 39 Jahren

Als Hermann Grassl im Dezember 1986 zum Bürgermeister der oststeirischen Gemeinde Hartl gewählt wurde, war er der jüngste Ortschef Österreichs. Er blieb fast 40 Jahre im Amt, erst jetzt übergab er an seinen Nachfolger.
Als der damalige Bürgermeister von Hartl, Willi Klampfl, 1986 überraschend verstarb, musste Hermann Grassl kurzfristig übernehmen. Der junge Obstbauer war damals schon Vizebürgermeister und Gemeindesekretär. Mit seinen 26 Jahren wurde er jüngster Ortschef Österreichs.
Seitdem hat sich Hartl mit gut 2100 Bewohnern von einer ländlichen zu einer wirtschaftlichen starken Gemeinde entwickelt. Aktuell gibt es mehr als 950 Arbeitsplätze, Leitbetrieb ist die Obst- und Gemüsefirma Frutura, welche die Spar-Gruppe beliefert. „Mit ist es immer darum gegangen, das Beste für die Bevölkerung zu erreichen, auf Gemeindeebene ist das am unmittelbarsten spürbar“, sagt Grassl.
Die Gemeinderatswahl 2025 schlug er noch erfolgreich und holte für die ÖVP 78 Prozent. Schon im Vorfeld kündigte er an, sein Amt an Vizebürgermeister Thomas Pußwald zu übergeben. Am vergangenen Wochenende war es soweit: Pußwald wurde einstimmig zum neuen Gemeindeoberhaupt gewählt. Vizebürgermeisterin ist nun Daniela Fleck, Gemeindekassier Simon Kneißl. Zu den Gratulanten zählten EU-Abgeordneter Reinhold Lopatka, ÖVP-Klubobmann Lukas Schnitzer sowie Bundesrätin Antonia Herunter.
