„Brutal!“ Olympia-Traum von Ski-Exot geplatzt

Seit 2014 bei Olympia dabei

Damit blieb ihm die Teilnahme an seinen mittlerweile vierten Winterspielen verwehrt. Seit 2014 nahm der Chilene immer an den Olympischen Spielen teil, sein bestes Ergebnis war Platz 27 im Super-G von Peking 2022. Der 31-Jährige war schon in der Vergangenheit schwerer verletzt. Im Dezember 2023 zog er sich einen Kreuzbandriss zu und fiel den gesamten restlichen Winter aus. Seit seinem Comeback war ein 16. Platz in Wengen im Januar 2026 sein bestes Weltcup-Ergebnis. Im Abfahrtsweltcup liegt der Chilene derzeit auf Platz 42.