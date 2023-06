AfD verpasst Polit-Konkurrenz gehörigen Schock

Während laut einer aktuellen bundesweiten Umfrage nur noch 20 Prozent der Befragten mit der Arbeit der Ampel-Koalition in Berlin sehr zufrieden oder zufrieden sind, befindet sich die AfD - vor allem in Ostdeutschland - im Höhenflug. Der vorläufige Höhepunkt dieser Entwicklung hat nun am Sonntag in Sonneberg stattgefunden.