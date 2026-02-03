500 PR-Profis polieren Image der Ministerien auf

Der „Standard“ stützte sich für seine Erhebung auf Eigenangaben der befragten Institutionen sowie auf eine teilweise eigenständige Zählung. Nicht berücksichtigt wurden Kommunikationsaufträge an externe Agenturen oder Berater. Da nicht alle angefragten Stellen vollständig geantwortet hätten, handle es sich um einen groben Überblick, betonte die Zeitung. Es sei zudem die erste derartige PR-Job-Erhebung im öffentlichen Bereich.