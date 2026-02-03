Kälteschock! Hier fallen Leguane von den Bäumen

Trotzdem wurden die Leguane nicht einfach liegen gelassen, am Sonntag und Montag durften die Einwohner ausnahmsweise die erstarrten Leguane aufklauben und aus der Wildnis entfernen. Die Florida Fish and Wildlife Conservation (FWC) führte eine Sonderregelung ein. Das zahlte sich auch aus: Alleine am Sonntag habe er 68 Leguane eingesammelt, erzählte Bewohner Ryan Izquierdo. Manche von ihnen seien fast 1,8 Meter lang gewesen.