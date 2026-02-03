Verletzung im Training! Sorgen um Bayern-Kicker

Neue Sorgen für Bayern München! Bei einem Zusammenstoß im Training am Dienstag hat sich Josip Stanisic offenbar verletzt. Dabei hatte der Kroate erst vor ein paar Tagen sein Comeback gefeiert.
Am Dienstag wollten sich die Bayern eigentlich konzentriert auf das wichtige Duell gegen die TSG Hoffenheim, mit Trainer Christian Ilzer, am Wochenende vorbereiten. Nach zwei sieglosen Spielen in der Liga ist ein Sieg gegen das Überraschungsteam der Saison eigentlich Pflicht.
Doch schon im ersten Training vor dem Match gibt es neue Verletzungssorgen, wie „Bild“ berichtet. Bei einem Duell um den Ball stießen Jonathan Tah und Josip Stanisic zusammen. Der Kroate wurde dabei am rechten Fuß getroffen.
Feierte erst gegen HSV sein Comeback
Anschließend humpelte der 25-Jährige neben eines der Tore, versuchte dann – nach einer kurzen Behandlung – wieder ins Training einzusteigen. Doch nach wenigen Minuten musste Stanisic wieder abbrechen und verschwand in Richtung Kabine. Weitere Details zur Verletzung haben die Bayern noch nicht bekannt gegeben.
Erst vergangenen Samstag hatte Stansic gegen den Hamburger SV (2:2) sein Comeback gegeben. Zuvor war er wegen einer Kapselverletzung im Sprunggelenk des rechten Fußes ausgefallen – genau an dieser Stelle erwischte er nun den erneuten Schlag.
