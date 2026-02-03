Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hype schon vorbei?

Netflix muss Meghans Marmelade verschenken

Royals
03.02.2026 17:00
Herzogin Meghan machte in ihrer Netflix-Show „With Love, Meghan“ auch für ihre Produkte Werbung. ...
Herzogin Meghan machte in ihrer Netflix-Show „With Love, Meghan“ auch für ihre Produkte Werbung. Doch wie es scheint, ist der Hype auch schon wieder vorbei ...(Bild: Netflix)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ist Meghans Marmelade gar nicht so der Renner, wie sie ihre Fans gerne glauben lässt? Wie „Page Six“ jetzt berichtete, stapeln sich bei Netflix offenbar unverkaufte Produkte der Marke „As Ever“. Und zwar so viele, dass diese jetzt sogar verschenkt werden.

0 Kommentare

Erst stellt Netflix Herzogin Meghans Lifestyle-Show „With Love, Meghan“ nach nur zwei Staffeln und einem Weihnachtsspecial ein und jetzt das! Wie das US-Promi-Portal nämlich gerade berichtet, quillt das Lager des Streamingdienstes aktuell regelrecht über mit Marmeladengläsern, Wein, Kerzen und den berühmt-berüchtigten Blütenstreuseln der Marke As Ever.

„Es gibt so viel Überstand“
Die Lösung: Mitarbeiter von Netflix dürfen sich jetzt nach Herzenslust bedienen, heißt es. Ein Insider verriet dazu: „Die Sachen werden einfach an die Mitarbeiter abgegeben.“ Eine weitere Quelle bestätigte dies. „Es gibt so viel Überstand“, seufzte er. Ein Mitarbeiter habe deshalb gleich zehn Produkte für sich und seine Freunde eingesteckt. 

Ist der Hype um Herzogin Meghans As-Ever-Produkte etwa schon wieder vorbei?
Ist der Hype um Herzogin Meghans As-Ever-Produkte etwa schon wieder vorbei?(Bild: APA/AFP/ETIENNE LAURENT)

Ist der Hype um Meghans Marmelade also endgültig vorbei? Zwar relativierte der Insider im Gespräch mit „Page Six“, dass es zwar zwei volle Lagerräume mit As-Ever-Produkten gäbe, diese Vorräte allerdings explizit für Werbezwecke, Musterversand und Mitarbeitergeschenke gedacht seien. Das eigentliche Warenlager sei längst an einen anderen Standort verlegt worden.

Bleibt Meghan auf Marmelade sitzen?
Dennoch bleibt ein fahler Nachgeschmack. Denn schon vor einigen Wochen sorgte ein technischer Fehler auf der Webseite von Meghans Lifestyle-Marke für Wirbel. Ein Workaround machte die tatsächlichen Lagerbestände einzelner Produkte sichtbar, obwohl Meghan selbst immer wieder erklärte, bestimmte Artikel seien ausverkauft.

Auf Instagram wirbt Meghan kräftig für ihre Marmeladen:

Wie unter anderem das „People“-Magazin berichtete, seien zu diesem Zeitpunkt rund 650.000 Produkte auf Lager gewesen – darunter 220.000 Gläser Marmelade, 90.000 Kerzen, 80.000 Dosen Blütenstreusel, 70.000 Flaschen Wein und 30.000 Gläser Honig.

Fans waren sich nach diesem Versehen im Online-Shop sicher: Der hohe Lagerbestand kann nur darauf hindeuten, dass Meghan auf ihren Produkten nach dem ersten Andrang sitzen bleibt. Gleichzeitig relativierten andere, dass diese Enthüllung nur beweise, dass Meghan mit ihrer Marmelade längst Millionen gemacht hatte.

Meghan kreiert Luxus-Schokolade
Ob das tatsächlich stimmt, das weiß die Herzogin von Sussex wohl nur selbst. Die lässt sich von einer angeblichen Verkaufsflaute jedenfalls nichts anmerken. Im Gegenteil! Immer wieder präsentiert sie auf Instagram neue Produkte – etwa eine limitierte Valentinstags-Kollektion, für die sie mit dem Luxus-Chokolatier Compartés exklusive Schokoladentafeln kreiert hat.

Lesen Sie auch:
Meghan in einer Folge ihrer Netflix-Serie. Anhaltende Kritik und schlechte Zugriffszahlen haben ...
Netflix zieht Stecker
Meghans Serie „With Love, Meghan“ abgesetzt!
20.01.2026
Mega-Geschäft enthüllt
Herzogin Meghan machte Millionen mit Marmelade
08.01.2026

Ob die süße Überraschung kurz vor dem Tag der Liebe ein Verkaufsrenner wird? Im letzten Jahr waren die limitierten Tafeln jedenfalls kurz nach dem Verkaufsstart auch schon wieder vergriffen ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
175.486 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
134.846 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
118.309 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Mehr Royals
Hype schon vorbei?
Netflix muss Meghans Marmelade verschenken
„Zutiefst beschämt“
Prinzessinnen geschockt über Epstein-Enthüllungen
Prozess in Oslo
Marius mit Rosenkranz und Kaugummi vor Gericht
Andrew-Ex unter Druck
Pikante Epstein-Mails: Fergie-Charity schließt
Ex-Freundin bedroht
Neue Vorwürfe: Sohn von Mette-Marit muss in U-Haft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf