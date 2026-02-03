Netflix muss Meghans Marmelade verschenken

Ist Meghans Marmelade gar nicht so der Renner, wie sie ihre Fans gerne glauben lässt? Wie „Page Six“ jetzt berichtete, stapeln sich bei Netflix offenbar unverkaufte Produkte der Marke „As Ever“. Und zwar so viele, dass diese jetzt sogar verschenkt werden.
Erst stellt Netflix Herzogin Meghans Lifestyle-Show „With Love, Meghan“ nach nur zwei Staffeln und einem Weihnachtsspecial ein und jetzt das! Wie das US-Promi-Portal nämlich gerade berichtet, quillt das Lager des Streamingdienstes aktuell regelrecht über mit Marmeladengläsern, Wein, Kerzen und den berühmt-berüchtigten Blütenstreuseln der Marke As Ever.
„Es gibt so viel Überstand“
Die Lösung: Mitarbeiter von Netflix dürfen sich jetzt nach Herzenslust bedienen, heißt es. Ein Insider verriet dazu: „Die Sachen werden einfach an die Mitarbeiter abgegeben.“ Eine weitere Quelle bestätigte dies. „Es gibt so viel Überstand“, seufzte er. Ein Mitarbeiter habe deshalb gleich zehn Produkte für sich und seine Freunde eingesteckt.
Ist der Hype um Meghans Marmelade also endgültig vorbei? Zwar relativierte der Insider im Gespräch mit „Page Six“, dass es zwar zwei volle Lagerräume mit As-Ever-Produkten gäbe, diese Vorräte allerdings explizit für Werbezwecke, Musterversand und Mitarbeitergeschenke gedacht seien. Das eigentliche Warenlager sei längst an einen anderen Standort verlegt worden.
Bleibt Meghan auf Marmelade sitzen?
Dennoch bleibt ein fahler Nachgeschmack. Denn schon vor einigen Wochen sorgte ein technischer Fehler auf der Webseite von Meghans Lifestyle-Marke für Wirbel. Ein Workaround machte die tatsächlichen Lagerbestände einzelner Produkte sichtbar, obwohl Meghan selbst immer wieder erklärte, bestimmte Artikel seien ausverkauft.
Auf Instagram wirbt Meghan kräftig für ihre Marmeladen:
Wie unter anderem das „People“-Magazin berichtete, seien zu diesem Zeitpunkt rund 650.000 Produkte auf Lager gewesen – darunter 220.000 Gläser Marmelade, 90.000 Kerzen, 80.000 Dosen Blütenstreusel, 70.000 Flaschen Wein und 30.000 Gläser Honig.
Fans waren sich nach diesem Versehen im Online-Shop sicher: Der hohe Lagerbestand kann nur darauf hindeuten, dass Meghan auf ihren Produkten nach dem ersten Andrang sitzen bleibt. Gleichzeitig relativierten andere, dass diese Enthüllung nur beweise, dass Meghan mit ihrer Marmelade längst Millionen gemacht hatte.
Meghan kreiert Luxus-Schokolade
Ob das tatsächlich stimmt, das weiß die Herzogin von Sussex wohl nur selbst. Die lässt sich von einer angeblichen Verkaufsflaute jedenfalls nichts anmerken. Im Gegenteil! Immer wieder präsentiert sie auf Instagram neue Produkte – etwa eine limitierte Valentinstags-Kollektion, für die sie mit dem Luxus-Chokolatier Compartés exklusive Schokoladentafeln kreiert hat.
Ob die süße Überraschung kurz vor dem Tag der Liebe ein Verkaufsrenner wird? Im letzten Jahr waren die limitierten Tafeln jedenfalls kurz nach dem Verkaufsstart auch schon wieder vergriffen ...
