Dieses Land hat die ältesten Arbeitnehmer

„Ein zentraler Grund für den hohen Anteil älterer Erwerbstätiger in Deutschland ist die zunehmende Alterung der Bevölkerung. Darüber hinaus gehen die Menschen hierzulande immer später in Rente“, sagten die Statistikerinnen und Statistiker. Das durchschnittliche Pensionsantrittsalter in Deutschland lag 2024 für Frauen und Männer bei 64,7 Jahren. Bis zum Jahr 2029 wird das gesetzliche Antrittsalter noch auf 67 Jahre erhöht.