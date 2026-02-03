Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im EU-Vergleich

Dieses Land hat die ältesten Arbeitnehmer

Wirtschaft
03.02.2026 17:16
Ungefähr jeder fünfte Erwerbstätige in der EU ist über 55 Jahre alt (Symbolbild).
Ungefähr jeder fünfte Erwerbstätige in der EU ist über 55 Jahre alt (Symbolbild).(Bild: Philippe Marchand – stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In vielen EU-Ländern, darunter auch Österreich, wird derzeit diskutiert, das Pensionsantrittsalter zu erhöhen. Das sei entscheidend, um die Pensionen künftig finanzieren zu können, teilte die Industriestaaten-Organisation OECD mit. EU-weit ist derzeit etwa ein Fünftel der Erwerbstätigen im Alter von 55 bis 64 Jahren.

0 Kommentare

Den höchsten Anteil hat Deutschland mit 24 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Den zweithöchsten Anteil an älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hat Italien (23 Prozent), gefolgt von Bulgarien (22,3 Prozent). In Österreich sind 18,2 Prozent der Erwerbstätigen in dieser Altersgruppe. Die wenigsten älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat Malta (10,8 Prozent).

„Ein zentraler Grund für den hohen Anteil älterer Erwerbstätiger in Deutschland ist die zunehmende Alterung der Bevölkerung. Darüber hinaus gehen die Menschen hierzulande immer später in Rente“, sagten die Statistikerinnen und Statistiker. Das durchschnittliche Pensionsantrittsalter in Deutschland lag 2024 für Frauen und Männer bei 64,7 Jahren. Bis zum Jahr 2029 wird das gesetzliche Antrittsalter noch auf 67 Jahre erhöht.

Lesen Sie auch:
Bei älteren Arbeitnehmern ist die Arbeitslosigkeit hoch, Ministerin Schumann legt neue ...
„Bitten ist zu wenig“
Ministerin will Älteren-Quote für Unternehmen
21.09.2025
Krone Plus Logo
Antrittsalter
Zu frühe Pensionierungen kosten Staat Milliarden
20.01.2025

Österreicher gehen früher in Pension
Zum Vergleich: In Österreich wird das gesetzliche Pensionsantrittsalter der Frauen derzeit schrittweise auf 65 Jahre erhöht. Tatsächlich scheiden die Menschen durchschnittlich aber früher aus dem Erwerbsleben aus – Männer mit etwa 62 Jahren, Frauen mit 60. Im OECD-Schnitt gehen die Bürgerinnen und Bürger um zwei Jahre später in Pension.

In den kommenden 40 Jahren werde die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter schrumpfen, teilte die OECD Ende 2025 in einer Untersuchung mit. Sie empfahl den Regierungen damals, das gesetzliche Pensionsantrittsalter an die Lebenserwartung zu koppeln und Vorruhestandsregelungen weniger attraktiv zu machen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Das Politik-Duell
Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
175.486 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
134.846 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
118.309 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Mehr Wirtschaft
Im EU-Vergleich
Dieses Land hat die ältesten Arbeitnehmer
Scharfe Kritik
Nichts geht mehr! Aus für Sanierungsbonus regt auf
Hochtrabende Pläne
Norbert Hofer: Neuer Job im „Schicksalsbundesland“
Tourismus unter Druck
„Winter nicht mehr automatisch Stabilitätsfaktor“
Insolvenzverfahren
Finanzielle Turbulenzen: Bauunternehmen pleite!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf