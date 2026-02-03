Frauenanteil so hoch wie nie bei Winterspielen

Die Bemühungen des IOC um Geschlechterparität haben für Mailand/Cortina zu einem Rekordanteil von 47 Prozent an weiblichen Athleten bei Winterspielen geführt.
Dafür wurden u.a. der Rodel-Doppelsitzer und das Großschanzenskispringen für Frauen neu ins Programm aufgenommen. Von den 116 Entscheidungen werden 50 und damit so viele wie noch nie Frauen-Events sein, hinzu kommt weibliche Beteiligung in 12 Mixed-Wettkämpfen. In 12 der 16 Disziplinen herrscht Geschlechterparität.
Bei den Olympischen Sommerspielen in Paris hatte es auch bereits die Teilnehmerzahl betreffend mit jeweils 5.250 Frauen und Männern erstmals einen Gleichstand gegeben. Im 115-köpfigen ÖOC-Team für Mailand/Cortina beträgt der Frauenanteil übrigens 45,2 Prozent und ist damit deutlich höher als noch vor vier Jahren in Peking. Das IOC strebt auch in seinen Führungsgremien weiterhin einen höheren weiblichen Anteil an, im Exekutivkomitee sind es aktuell 47 Prozent. An der Spitze des IOC steht seit dem vergangenen Sommer mit Kirsty Coventry erstmals in der Geschichte der Organisation eine Frau.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.