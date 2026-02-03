Vonn-Comeback: Reicht es für eine Medaille?

Trauen Sie Lindsey Vonn unter diesen Voraussetzungen noch eine vordere Platzierung zu? Ist ein Start mit einer solchen Verletzung aus Ihrer Sicht sportlich vertretbar oder ein zu hohes Risiko? Und Hand aufs Herz: Wie sehr beeinflusst ihre Teilnahme Ihr persönliches Interesse an den Rennen? Hätten Sie ohne Vonn überhaupt eingeschalten? Schreiben Sie uns Ihre Meinungen und Einschätzungen in den Kommentaren!