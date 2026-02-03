Vonn-Comeback: Reicht es für eine Medaille?

Es waren bange Momente, als Lindsey Vonn in Crans-Montana schwer stürzte. Tagelang war unklar, ob sie bei den Olympischen Spielen überhaupt antreten kann oder ob die Verletzung das vorzeitige Aus bedeutet. Nun will sie dennoch antreten, aber reicht es für Olympia-Gold?
Die Spekulationen um den Gesundheitszustand von Lindsey Vonn haben ein Ende, doch die Nachricht überrascht: Wie die 41-Jährige am Dienstagnachmittag auf einer Pressekonferenz bestätigte, hat sie sich bei ihrem Sturz in Crans-Montana einen Kreuzbandriss zugezogen. Trotz dieser Diagnose plant die US-Amerikanerin, am Sonntag bei der olympischen Abfahrt an den Start zu gehen.
Trauen Sie Lindsey Vonn unter diesen Voraussetzungen noch eine vordere Platzierung zu? Ist ein Start mit einer solchen Verletzung aus Ihrer Sicht sportlich vertretbar oder ein zu hohes Risiko? Und Hand aufs Herz: Wie sehr beeinflusst ihre Teilnahme Ihr persönliches Interesse an den Rennen? Hätten Sie ohne Vonn überhaupt eingeschalten? Schreiben Sie uns Ihre Meinungen und Einschätzungen in den Kommentaren!
