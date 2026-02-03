Rätsel um Verletzten bei Hotelausfahrt gelöst

Nach einem rätselhaften Unfall am Montagabend in der Tiroler Wintersporthochburg Sölden weiß die Polizei nun, woher jener 24-Jährige gekommen sein dürfte, der plötzlich verletzt in einer Garagenausfahrt lag. Demnach ist der junge Deutsche zuvor sechs Meter in die Tiefe gestürzt.
Wie berichtet, entdeckte ein Einheimischer (21) den Mann, als er rückwärts aus der Tiefgarage fahren wollte. Zunächst war der genaue Hergang noch unklar, mittlerweile steht für die Polizei aber fest, dass der 21-jährige Autolenker den am Boden Liegenden erfasst haben soll.
Sechs Meter in die Tiefe gestürzt
Auch, wie dieser dorthin kam, scheint geklärt: Die Ermittler gehen davon aus, dass der 24-jährige Deutsche aus einem benachbarten Gebäude gestürzt ist. Sechs Meter soll er gefallen sein, ehe er auf dem Asphaltboden aufschlug. Das erklärt auch, warum der junge Mann nur Indoor-Bekleidung trug.
Weitere Ermittlungen noch im Gange
Ob die Verletzungen des Mannes, der in der Klinik liegt, vom Sturz oder von der Kollision mit dem Auto herrühren, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.
Ebenso unklar ist, ob der Deutsche alkoholisiert war. Dies ließ sich bei der Unfallaufnahme durch seinen kaum ansprechbaren Zustand nicht eruieren.
