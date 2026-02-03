Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sechs Meter abgestürzt

Rätsel um Verletzten bei Hotelausfahrt gelöst

Tirol
03.02.2026 12:26
In Sölden kam es zu dem Unfall. Der Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber RK-2 in ...
In Sölden kam es zu dem Unfall. Der Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber RK-2 in die Innsbrucker Klinik geflogen.(Bild: Bigandt.com – stock.adobe.com, zoom.tirol)
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

Nach einem rätselhaften Unfall am Montagabend in der Tiroler Wintersporthochburg Sölden weiß die Polizei nun, woher jener 24-Jährige gekommen sein dürfte, der plötzlich verletzt in einer Garagenausfahrt lag. Demnach ist der junge Deutsche zuvor sechs Meter in die Tiefe gestürzt. 

0 Kommentare

Wie berichtet, entdeckte ein Einheimischer (21) den Mann, als er rückwärts aus der Tiefgarage fahren wollte. Zunächst war der genaue Hergang noch unklar, mittlerweile steht für die Polizei aber fest, dass der 21-jährige Autolenker den am Boden Liegenden erfasst haben soll.

Sechs Meter in die Tiefe gestürzt
Auch, wie dieser dorthin kam, scheint geklärt: Die Ermittler gehen davon aus, dass der 24-jährige Deutsche aus einem benachbarten Gebäude gestürzt ist. Sechs Meter soll er gefallen sein, ehe er auf dem Asphaltboden aufschlug. Das erklärt auch, warum der junge Mann nur Indoor-Bekleidung trug.

Weitere Ermittlungen noch im Gange
Ob die Verletzungen des Mannes, der in der Klinik liegt, vom Sturz oder von der Kollision mit dem Auto herrühren, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Lesen Sie auch:
Der Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber RK-2 in die Innsbrucker Klinik geflogen.
Autosensor schlug an
Leicht bekleidet: Rätsel um Verletzten bei Garage
03.02.2026

Ebenso unklar ist, ob der Deutsche alkoholisiert war. Dies ließ sich bei der Unfallaufnahme durch seinen kaum ansprechbaren Zustand nicht eruieren. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Das Politik-Duell
Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
161.779 mal gelesen
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
114.943 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
114.741 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf