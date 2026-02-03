Leicht bekleidet: Rätsel um Verletzten bei Garage

Wurde er von einem Auto angefahren oder lag er schon länger dort? Ein schwer verletzter Deutscher (24), der im Tiroler Wintersportmekka Sölden im Bereich einer Garagenausfahrt eines Hotels lag, gibt den Ermittlern von der Polizei Rätsel auf. Der Mann, der noch dazu leicht bekleidet war, musste mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen werden.
Zu dem rätselhaften Vorfall kam es am Montagabend, kurz nach 21.30 Uhr: Ein Einheimischer (21) fuhr mit einem Firmenauto in Schrittgeschwindigkeit rückwärts aus der Tiefgarage des Hotels. „Als er um eine Rechtskurve fuhr, ertönte laut dessen Angaben plötzlich der Rückfahrsensor“, so die Polizei.
Leicht bekleidet, Kopfverletzung
Der Lenker hielt sofort an, stieg aus und fand unmittelbar nach der Ausfahrt einen am Boden liegenden Mann vor. „Der 24-jährige Deutsche war leicht bekleidet und wies eine Kopfverletzung auf“, schildern die Ermittler.
Der Verletzte war kaum ansprechbar, daher setzte der Österreicher einen Notruf ab.
Die Ermittler von der Polizei
Laut Polizei sei der Schwerverletzte kaum ansprechbar gewesen. Der 21-jährige Autolenker setzte daher sofort einen Notruf ab und brachte den Deutschen ins warme Hotel.
Mit Hubschrauber in die Klinik
Die alarmierten Rettungskräfte führten vor Ort die Erstversorgung durch. Im Anschluss wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber RK-2 per Nachtflug in die Innsbrucker Klinik geflogen.
Polizeiliche Ermittlungen laufen
Die genauen Hintergründe des Vorfalls, ob es etwa zu einer Kollision zwischen dem Pkw und dem Fußgänger gekommen war, sind noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.
