Leicht bekleidet: Rätsel um Verletzten bei Garage

Wurde er von einem Auto angefahren oder lag er schon länger dort? Ein schwer verletzter Deutscher (24), der im Tiroler Wintersportmekka Sölden im Bereich einer Garagenausfahrt eines Hotels lag, gibt den Ermittlern von der Polizei Rätsel auf. Der Mann, der noch dazu leicht bekleidet war, musste mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen werden.