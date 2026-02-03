Überraschende Wende bei Glasners Starspieler

Das kommt überraschend! Der Wechsel von Crystal-Palace-Stürmer Jean-Philippe Mateta zur AC Milan ist doch noch geplatzt.
Eigentlich war der Transfer bereits so gut wie durch. Crystal Palace, der Klub von Trainer Oliver Glasner, und AC Milan haben sich auf einen Deal geeinigt. Die Italiener waren bereit, etwas mehr als 30 Millionen Euro für den 28-jährigen französischen Angreifer zu bezahlen. Am Montagabend hätte Mateta offiziell als Neuzugang vorgestellt werden sollen.
Doch beim Medizincheck in London kamen Zweifel auf. Folglich nahm der Serie-A-Klub Abstand von einer Verpflichtung von Mateta – eine völlig überraschende Wende! Medienberichten zufolge könnte Mateta sogar monatelang ausfallen, eine offizielle Bestätigung gibt es hier jedoch nicht.
Rekordmann ist da
Fest steht, dass Crystal Palace sich in der Offensive verstärkt hat. Jorgen Strand Larsen, der eigentlich als Ersatz für Mateta gedacht war, wechselt für 55 Millionen Euro von Premier-League-Konkurrent Wolverhampton Wanderers zu den „Eagles“.
Der 25-jährige Norweger ist damit der teuerste Neuzugang der Klubgeschichte. In der laufenden Saison erzielte der Angreifer in 26 Pflichtspielen sechs Tore und leistete zudem zwei Assists.
