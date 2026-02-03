Überraschende Wende bei Glasners Starspieler

Eigentlich war der Transfer bereits so gut wie durch. Crystal Palace, der Klub von Trainer Oliver Glasner, und AC Milan haben sich auf einen Deal geeinigt. Die Italiener waren bereit, etwas mehr als 30 Millionen Euro für den 28-jährigen französischen Angreifer zu bezahlen. Am Montagabend hätte Mateta offiziell als Neuzugang vorgestellt werden sollen.