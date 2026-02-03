Vorteilswelt
Wechsel geplatzt

Überraschende Wende bei Glasners Starspieler

Premier League
03.02.2026 05:34
Oliver Glasner rechnete eigentlich auch schon mit einem Wechsel von Jean-Philippe Mateta zur AC ...
Oliver Glasner rechnete eigentlich auch schon mit einem Wechsel von Jean-Philippe Mateta zur AC Milan.(Bild: AFP/DARREN STAPLES)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

Das kommt überraschend! Der Wechsel von Crystal-Palace-Stürmer Jean-Philippe Mateta zur AC Milan ist doch noch geplatzt.

0 Kommentare

Eigentlich war der Transfer bereits so gut wie durch. Crystal Palace, der Klub von Trainer Oliver Glasner, und AC Milan haben sich auf einen Deal geeinigt. Die Italiener waren bereit, etwas mehr als 30 Millionen Euro für den 28-jährigen französischen Angreifer zu bezahlen. Am Montagabend hätte Mateta offiziell als Neuzugang vorgestellt werden sollen.

Jean-Philippe Mateta
Jean-Philippe Mateta(Bild: AP/ASSOCIATED PRESS)

Doch beim Medizincheck in London kamen Zweifel auf. Folglich nahm der Serie-A-Klub Abstand von einer Verpflichtung von Mateta – eine völlig überraschende Wende! Medienberichten zufolge könnte Mateta sogar monatelang ausfallen, eine offizielle Bestätigung gibt es hier jedoch nicht.

Lesen Sie auch:
Wieder kein Grund zum Jubeln für Oliver Glasner …
Premier League
12. Partie in Serie ohne Sieg für Glasners Palace!
01.02.2026
Wimbledon-Style
Dank Thiem: Glasner im seltenen Tennis-Modus
31.01.2026
Krone Plus Logo
Rapids Hoff Thorup
„Ich habe Glasner in London den Job gerettet“
31.01.2026

Rekordmann ist da
Fest steht, dass Crystal Palace sich in der Offensive verstärkt hat. Jorgen Strand Larsen, der eigentlich als Ersatz für Mateta gedacht war, wechselt für 55 Millionen Euro von Premier-League-Konkurrent Wolverhampton Wanderers zu den „Eagles“.

Der 25-jährige Norweger ist damit der teuerste Neuzugang der Klubgeschichte. In der laufenden Saison erzielte der Angreifer in 26 Pflichtspielen sechs Tore und leistete zudem zwei Assists.

