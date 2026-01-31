Dank Thiem: Glasner im seltenen Tennis-Modus

Ungewohnt, aber echt: Oliver Glasner switchte vorübergehend in den Tennis-, konkret in den Wimbledon-Modus. Für, dank und mit Dominic Thiem.
Der nämlich war geschäftlich (und privat) in London zugegen. Und schnappte sich kurzerhand Österreichs Trainer-Exportschlager zu gemeinsamen Tennis-Doppel. Ganz in Weiß. Im Wimbledon-Kontext. Edel. Stilvoll. Jedenfalls auf dem von Thiem geposteten Instagram-Fotos (unten zehnmal nach rechts swipen):
Privates Treffen
Wie edel und stilvoll es dann auf dem Platz tatsächlich zugegangen ist, ist nicht überliefert. Sehr wohl hingegen, dass es sich, so heißt es aus Thiems Umfeld, um ein rein privates Treffen zwischen Dominic und Glasner gehandelt habe.
Anknüpfungspunkte gibt‘s ja. Thiem in London, da kann Fußball nur eine zentrale Rolle spielen. Die ehemalige Nummer drei der Welt ist großer Fan – allerdings des für Glasner falschen Londoner Klubs: Thiems Herz schlägt seit jeher für Chelsea. Ob er Oliver Glasner dort jemals als Trainer erleben wird?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.