„Ich habe Glasner in London den Job gerettet“

„Das war verrückt, da will man dabei sein“, grinst Johannes Hoff Thorup. Natürlich hat man Rapids neuem Trainer die Videos der beiden (verlorenen) Cup-Finali gegen Sturm 2023 und 2024 gezeigt. Als der Wörthersee brodelt, die Fans beider Lager für ein Tribünenspektakel sorgten. „In Dänemark ist es ähnlich, immer ein Feiertag, das ganze Land schaut zu, es ist das Spiel des Jahres, auch weil es das Ticket nach Europa ist.“