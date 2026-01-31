„Ich habe Glasner in London den Job gerettet“

Jetzt wird es ernst! Am Samstag (17.30 Uhr) muss Rapid mit Neo-Coach Johannes Hoff Thorup liefern, steigt in Ried das Cup-Viertelfinale. Aber die Pokal-Historie des Dänen ist (noch) nicht berauschend: Halbfinal-Aus in Dänemark, chancenlos mit Norwich in England. Was der 36-Jährige humorvoll nimmt. Schließlich hat er damit auch erst die Erfolgsgeschichte von Oliver Glasner in London möglich gemacht...
„Das war verrückt, da will man dabei sein“, grinst Johannes Hoff Thorup. Natürlich hat man Rapids neuem Trainer die Videos der beiden (verlorenen) Cup-Finali gegen Sturm 2023 und 2024 gezeigt. Als der Wörthersee brodelt, die Fans beider Lager für ein Tribünenspektakel sorgten. „In Dänemark ist es ähnlich, immer ein Feiertag, das ganze Land schaut zu, es ist das Spiel des Jahres, auch weil es das Ticket nach Europa ist.“
