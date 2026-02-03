Hört die Signale! Babler rennt um sein Leiberl

Geht es dabei nach dem roten Finanzminister, dann wird Babler Parteichef bleiben. Markus Marterbauer ließ im „Krone“-Interview gerade erst aufhorchen. Die schlechten Werte des Vizekanzlers erklärt er mit „einer massiven Medienkampagne gegen ihn“. Auf die Feststellung von Interviewerin Conny Bischofberger, dass an den Querschüssen aus der eigenen Partei nicht die Medien schuld seien, sagt Marterbauer, er nehme die Diskussionen innerhalb der Partei „sehr wenig wahr“. Um zu beteuern: „Ich habe in der Partei nie von einem Gegenkandidaten gehört.“