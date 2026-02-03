Hört die Signale! Babler rennt um sein Leiberl

Man muss gar nicht mehr genau hinhören, um die Dissonanzen innerhalb der hochnervösen Dreier-Regierung mitzubekommen. In der anfangs viel beschworenen Harmonie zwischen Türkis, Rot und Pink zeigen sich nach nicht einmal einem Jahr Koalition täglich tiefere Risse.
Mehr und mehr als Harmonie-Störer entpuppt sich der Vizekanzler, der um sein sprichwörtliches Leiberl rennt: Andreas Babler, Verlierer aller Umfragen, versucht sich mit unabgesprochenen Ankündigungen wie der Lebensmittel-Steuerliste oder nun dem Social-Media-Alterslimit über den Parteitag im März zu retten, wo ihn die SPÖ an der Spitze einzementieren soll.
Geht es dabei nach dem roten Finanzminister, dann wird Babler Parteichef bleiben. Markus Marterbauer ließ im „Krone“-Interview gerade erst aufhorchen. Die schlechten Werte des Vizekanzlers erklärt er mit „einer massiven Medienkampagne gegen ihn“. Auf die Feststellung von Interviewerin Conny Bischofberger, dass an den Querschüssen aus der eigenen Partei nicht die Medien schuld seien, sagt Marterbauer, er nehme die Diskussionen innerhalb der Partei „sehr wenig wahr“. Um zu beteuern: „Ich habe in der Partei nie von einem Gegenkandidaten gehört.“
Interessant, auf welch taube Ohren das laute Murren innerhalb der SPÖ stößt. In Zeiten, in denen Politiker – am Sonntag gerade wieder ÖVP-Kanzler Christian Stocker – gebetsmühlenartig betonen, wie wichtig es sei, „zuzuhören“. Und wie heißt es so schön in der „Internationalen“, der sozialistischen Hymne? „Hört die Signale!“
Kommen Sie gut durch den Dienstag!
