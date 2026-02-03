Vorteilswelt
„Eine echte Chance“

Formel 1: Neue Aufgabe für Ex-Weltmeister Button

Formel 1
03.02.2026 08:43
Jenson Button wechselt zu Aston Martin.
Jenson Button wechselt zu Aston Martin.(Bild: AFP/BERTRAND LANGLOIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Neue Aufgabe für Jenson Button: Der Weltmeister von 2009 wird Botschafter vom Formel-1-Team Aston Martin!

Aston Martin geht heuer erstmals mit Honda-Motoren an den Start. „Die neue Partnerschaft war ein großer Anziehungspunkt für mich, und ich freue mich darauf, meine langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Honda in meine neue Rolle als Botschafter einzubringen“, verkündet Button. „Die Saison 2026 wird faszinierend werden, und Teil eines so ambitionierten Teams zu sein, ist eine echte Chance. Ich kann Melbourne kaum erwarten!“

Wiedersehen mit Alonso
Zudem kommt es zum Wiedersehen mit Fernando Alonso. Der Brite und der Spanier waren in den Formel-1-Saisons 2015 und 2016 Teamkollegen bei McLaren.

WM-Titel 2009
Zwischen 2000 und 2017 ging Button bei 306 Grands Prix in der Formel 1 an den Start. 2009 krönte der heute 46-Jährige seine Karriere mit dem Weltmeistertitel. 

