Formel 1: Neue Aufgabe für Ex-Weltmeister Button

Aston Martin geht heuer erstmals mit Honda-Motoren an den Start. „Die neue Partnerschaft war ein großer Anziehungspunkt für mich, und ich freue mich darauf, meine langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Honda in meine neue Rolle als Botschafter einzubringen“, verkündet Button. „Die Saison 2026 wird faszinierend werden, und Teil eines so ambitionierten Teams zu sein, ist eine echte Chance. Ich kann Melbourne kaum erwarten!“