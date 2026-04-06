Video: GAK feiert dritten Sieg in Serie

Dem GAK ist am Samstag ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga gelungen. Die Grazer feierten gegen den FC Blau-Weiß Linz durch Tore von Alexander Hofleitner (40./Elfmeter) und Ramiz Harakate (79.) beziehungsweise Ronivaldo (62.) einen 2:1-Heimsieg und liegen damit als neuer Zweiter der Qualifikationsgruppe schon neun Punkte vor dem Schlusslicht aus Oberösterreich. Die Highlights sehen Sie hier in Kooperation mit Sky Sport Austria im Video (oben).