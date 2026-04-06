Video: Mutandwa-Hattrick – Comeback-Sieg perfekt

Die SV Ried hat mit einem 3:2-Comebacksieg gegen Altach die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga übernommen. Kingstone Mutandwa sicherte den Innviertlern mit einem lupenreinen Hattrick (62., 69., 93./Elfmeter) den Comebacksieg nach 0:2-Rückstand. Altach hatte bis zur Roten Karte von Ousmane Diawara (58.) durch Treffer von Patrick Greil (27.) und Mohamed Ouedraogo (46.) geführt. Die Highlights sehen Sie hier in Kooperation mit Sky Sport Austria im Video (oben).