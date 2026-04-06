Führerschein weg? Pogacar droht Flandern-Nachspiel

Pogacar: Keine Zeit zum Stoppen

Pogacar hatte beim Pressetermin nach dem Rennen berichtet, dass er zu wenig Zeit zum Stoppen gehabt habe. „Plötzlich sind drei Typen auf die Straße gesprungen und haben uns zugewunken, anzuhalten. Aber wie willst du in einer Sekunde stehen bleiben? Zehn Meter vor der Kreuzung ist das nicht möglich“, meinte der vierfache Tour-Sieger. Er habe auch gedacht, dass es sich womöglich um Aktivisten gehandelt habe.