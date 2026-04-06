Video: Rapids Hedl patzt, Sturm meisterlich

Sturm Graz hat sich mit einem Sieg im Topspiel der 25. Runde im Meisterrennen der Fußball-Bundesliga Luft verschafft. Die Grazer feierten am Ostersonntag bei Rapid einen 2:0 (1:0)-Auswärtserfolg und bauten den Vorsprung auf die Grün-Weißen, Salzburg und den LASK auf vier Zähler aus. Albert Vallci (13.) und Seedy Jatta (52.) nach einem Patzer von Rapid-Goalie Niklas Hedl schossen effiziente Grazer zu einem verdienten Erfolg in Hütteldorf. Die Highlights sehen Sie hier in Kooperation mit Sky Sport Austria im Video (oben).