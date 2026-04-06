Video: Salzburg beendet Durststrecke in Hartberg

Red Bull Salzburg hat sich im Titelrennen der Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Der Vizemeister setzte sich am Sonntag nach Rückstand bei der TSV Hartberg noch mit 2:1 (0:1) durch und beendete damit eine Negativserie von fünf Pflichtspielen ohne Sieg. Elias Havel brachte die Hartberger in Führung (30.), nach Seitenwechsel drehten Karim Konate (56.) und Sota Kitano (58.) aber die Partie. Die Salzburger stießen vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz vor. Die Highlights sehen Sie hier in Kooperation mit Sky Sport Austria im Video (oben).