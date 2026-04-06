Video: Wilde 16 Minuten! Rote Karte und vier Tore

Der LASK hat sich mit einem überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen Austria Wien im Meisterrennen der Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. 12.849 Zuschauer in Linz bekamen am Ostersonntag eine verrückte Startphase mit vier Toren und einem Austria-Ausschluss in den ersten 16 Minuten geboten. Auf dem Weg zum ersten Sieg in der diesjährigen Meistergruppe erwischten die Athletiker einen Traumstart mit Treffern von Keba Cisse (4.), Kasper Jörgensen (12.) und Moses Usor (13.). Die Highlights sehen Sie hier in Kooperation mit Sky Sport Austria im Video (oben).