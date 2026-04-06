Video: WSG holt wichtigen Sieg im Abstiegskampf

Die WSG Tirol hat am Samstag einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Tiroler besiegten in der 25. Runde nach frühem Schock den kriselnden WAC 3:1 (0:1). Jessic Ngankam brachte die Kärntner zwar in Führung (9.). Valentino Müller vom Elfmeterpunkt, Ademola Ola-Adebomi (77.) und Moritz Wels (94.) drehten die Partie zugunsten der WSG. Der Polster auf Schlusslicht Blau-Weiß Linz wuchs auf acht Zähler an. Die Highlights sehen Sie hier in Kooperation mit Sky Sport Austria im Video (oben).