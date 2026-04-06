Crash gegen Motorrad: Biker auf Straße gestürzt

Folgenschwerer Unfall in Wörgl im Tiroler Bezirk Kufstein am Ostersonntag! Ein serbischer Motorradfahrer (23) wollte zu einer Tankstelle abbiegen. Dabei wurde er vom Pkw einer Einheimischen (77) „abgeschossen“. Der Biker erlitt schwere Verletzungen.
Ereignet hat sich der Unfall um kurz vor 15.30 Uhr. Der 23-Jährige fuhr mit dem Motorrad auf der B171 in Wörgl und wollte laut Augenzeugen bei einer Tankstelle abbiegen. „Die nachfolgende 77-jährige Pkw-Lenkerin stieß frontal gegen das Heck des abbremsenden Motorrads“, heißt es von den Ermittlern.
Fahrzeuge schwer beschädigt
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Biker vom Motorrad geschleudert und blieb schwer verletzt liegen. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der 23-Jährige von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.
„Die Fahrzeuge wurden durch den Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden“, so die Beamten abschließend.
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