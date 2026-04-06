Crash gegen Motorrad: Biker auf Straße gestürzt

Ereignet hat sich der Unfall um kurz vor 15.30 Uhr. Der 23-Jährige fuhr mit dem Motorrad auf der B171 in Wörgl und wollte laut Augenzeugen bei einer Tankstelle abbiegen. „Die nachfolgende 77-jährige Pkw-Lenkerin stieß frontal gegen das Heck des abbremsenden Motorrads“, heißt es von den Ermittlern.