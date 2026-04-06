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Frage des Tages

Tempolimits gegen die Spritkrise: sinnvoll?

Forum
06.04.2026 11:32
Tempo runter, Kosten runter? Ob mehr als buchstäbliche Symbolpolitik dahintersteckt, fragen wir ...
Tempo runter, Kosten runter? Ob mehr als buchstäbliche Symbolpolitik dahintersteckt, fragen wir Sie.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Community
Von Community

An den Zapfsäulen spüren viele, was globale Krisen im Alltag bedeuten. Die Politik sucht währenddessen den schmalen Grat: den Verbrauch senken, ohne die Freiheit unnötig zu beschneiden. Unsere Frage des Tages vom 6. April lautet: „Tempolimits gegen die Treibstoffkrise: Eine sinnvolle Maßnahme?“

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Ihre Meinung zählt!
Könnten geringere Höchstgeschwindigkeiten tatsächlich spürbar Treibstoff sparen und damit Kosten sowie Emissionen senken? Oder ist der Effekt zu klein, um den Eingriff in die individuelle Freiheit zu rechtfertigen? Wäre ein Tempolimit eine kurzfristige Notlösung oder ein Schritt hin zu nachhaltiger Mobilität? Und wie wichtig ist Ihnen dabei die Abwägung zwischen persönlicher Freiheit, wirtschaftlichen Interessen und Klimaschutz?

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