Tempolimits gegen die Spritkrise: sinnvoll?

Ihre Meinung zählt!

Könnten geringere Höchstgeschwindigkeiten tatsächlich spürbar Treibstoff sparen und damit Kosten sowie Emissionen senken? Oder ist der Effekt zu klein, um den Eingriff in die individuelle Freiheit zu rechtfertigen? Wäre ein Tempolimit eine kurzfristige Notlösung oder ein Schritt hin zu nachhaltiger Mobilität? Und wie wichtig ist Ihnen dabei die Abwägung zwischen persönlicher Freiheit, wirtschaftlichen Interessen und Klimaschutz?

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