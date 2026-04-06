Tempolimits gegen die Spritkrise: sinnvoll?

An den Zapfsäulen spüren viele, was globale Krisen im Alltag bedeuten. Die Politik sucht währenddessen den schmalen Grat: den Verbrauch senken, ohne die Freiheit unnötig zu beschneiden. Unsere Frage des Tages vom 6. April lautet: „Tempolimits gegen die Treibstoffkrise: Eine sinnvolle Maßnahme?“
Ihre Meinung zählt!
Könnten geringere Höchstgeschwindigkeiten tatsächlich spürbar Treibstoff sparen und damit Kosten sowie Emissionen senken? Oder ist der Effekt zu klein, um den Eingriff in die individuelle Freiheit zu rechtfertigen? Wäre ein Tempolimit eine kurzfristige Notlösung oder ein Schritt hin zu nachhaltiger Mobilität? Und wie wichtig ist Ihnen dabei die Abwägung zwischen persönlicher Freiheit, wirtschaftlichen Interessen und Klimaschutz?
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