Bittere Tränen! „Schmerzhafter Ausfall“ bei Real

Im Stadtderby gegen Rayo Vallecano feierten die „Königlichen“ am Sonntag einen dramatischen und wichtigen Last-Minute-Sieg. Bitter für Real war allerdings eine Verletung von Jude Bellingham: Der Engländer war bereits nach zehn Minuten ausgewechselt worden, nachdem er sich an den Oberschenkel gegriffen hatte. Unter Tränen verließ der Mittelfeldmann den Platz.