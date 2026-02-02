Vorteilswelt
Die Diagnose ist da

Bittere Tränen! „Schmerzhafter Ausfall“ bei Real

La Liga
02.02.2026 08:25
Unter Tränen verließ Jude Bellingham (re.) den Platz.
Unter Tränen verließ Jude Bellingham (re.) den Platz.(Bild: AP/Manu Fernandez)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Herber Rückschlag für Real-Madrid-Star Jude Bellingham: Der Teamkollege von ÖFB-Legionär David Alaba fällt aufgrund einer Oberschenkelverletzung ein Monat aus. Trainer Alvaro Arbeloa spricht von einem „schmerzhaften Ausfall“.

Im Stadtderby gegen Rayo Vallecano feierten die „Königlichen“ am Sonntag einen dramatischen und wichtigen Last-Minute-Sieg. Bitter für Real war allerdings eine Verletung von Jude Bellingham: Der Engländer war bereits nach zehn Minuten ausgewechselt worden, nachdem er sich an den Oberschenkel gegriffen hatte. Unter Tränen verließ der Mittelfeldmann den Platz.

Die Diagnose: eine Muskelverletzung an der Rückseite des linken Oberschenkels. Der 22-Jährige fällt nach Klubangaben einen Monat aus.

Lesen Sie auch:
Kylian Mbappé hat am Ende die Nerven behalten – und Real Madrid zum Sieg geschossen!
Spanische Liga
Last-Minute-Elfer rettet Real 2:1-Sieg gegen Rayo!
01.02.2026

Ein Punkt fehlt auf Barca
„Das ist natürlich ein schmerzhafter Ausfall, aber dafür habe ich einen großartigen Kader. Niemand soll vergessen: Ich glaube, 17 Spieler wurden vor anderthalb Jahren Champions-League-Sieger. Mit ihnen werden die Ausfälle, die wir haben, kompensieren“, betont Trainer Alvaro Arbeloa.

In der Tabelle hat Real weiter einen Zähler Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona.

