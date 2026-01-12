Atomschirm und Arktis-Mission der Europäer?

Europäer wollen selbst für Arktis-Sicherheit sorgen

Eine solche Mission mit dem Namen „Arctic Sentry“ (deutsch etwa: Wächter der Arktis) soll den Amerikanern das Argument nehmen, dass die Sicherheit in der strategisch wichtigen Region nicht ausreichend gewährleistet werden kann. In deutschen Regierungskreisen hieß es allerdings, Berichte über eine große Militäroperation oder -stationierung beziehungsweise einen „NATO-Einsatz“ in Grönland seien übertrieben. „Es handelt sich lediglich um eine politische Geste gegenüber den USA, dass die europäischen Länder ihre Verpflichtung hinsichtlich der Sicherheit Grönlands ernst nehmen“, sagte ein Insider der Nachrichtenagentur Reuters zu den Gesprächen innerhalb der NATO. Bundeskanzler Friedrich Merz führe parallel dazu Gespräche mit den beteiligten Regierungen.