Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nur 1 Cent pro Semmel

Bauern: Getreide in Österreich nicht mehr rentabel

Österreich
02.02.2026 14:25
Die niedrigen Preise, die heimische Bauern für ihr Getreide erzielen, nagen immer öfter an der ...
Die niedrigen Preise, die heimische Bauern für ihr Getreide erzielen, nagen immer öfter an der Existenz der Landwirte.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die österreichischen Bauern schlagen Alarm: „Zu den aktuellen Preisen können wir kein Getreide mehr anbauen“, warnt Georg Strasser, Chef des ÖVP-Bauernbundes. Während die Erzeugerpreise stagnieren, steigen die Produktionskosten – für viele Landwirte wird der Anbau zunehmend unrentabel. Besonders deutlich wird dies beim Brot.

0 Kommentare

Von einem Kilo Mehl, das in einem Laib Brot landet, gehen gerade einmal 20 Cent an die Bauern – bei einer Semmel sind es gerade einmal ein Cent. Selbst eine komplette Preisweitergabe an die Konsumenten würde den Preis kaum spürbar senken.

Bei Betrieben kommt nur wenig an
Laut Strasser haben Landwirte für eine Tonne Mahlweizen zuletzt rund 180 Euro erhalten – ein Rückgang von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders problematisch sei der geringe Anteil der Wertschöpfung, der bei den Betrieben ankomme. Gleichzeitig treiben stark gestiegene Kosten für Düngemittel, EU-Klimavorgaben und der CO2-Grenzausgleich (CBAM) die Ausgaben in die Höhe.

Lesen Sie auch:
Verarbeitete Lebensmittel und Gerichte in der Gastronomie sollen gekennzeichnet werden.
Frankreich-Initiative
Österreich für EU-weite Lebensmittelkennzeichnung
26.01.2026
„Mittlere Katastrophe“
Darum wetzen Österreichs Fleischer die Messer
31.01.2026

Strasser fordert daher Entlastungen auf der Kostenseite und schlägt vor, die Einnahmen aus dem CBAM gezielt zur Unterstützung der Landwirtschaft einzusetzen.

Bauern starten Kampagne
Um auf die Problematik aufmerksam zu machen, startet der Bauernbund die Kampagne „Schleuderpreise stoppen“. Mit der Initiative sollen faire Preise und ein gerechter Anteil an der Wertschöpfung für Landwirte gefordert werden. Interessierte können die Petition unter www.schleuderpreise-stoppen.at unterstützen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Österreich
Schnittverletzungen
Blutige Attacke in NÖ: Frau (66) in Lebensgefahr
Korrektur nach Prüfung
Stadt rudert zurück: Doch Asbest im Streusplitt
Auch in Österreich
Gift in Babymilch: Öl aus Wuhan könnte schuld sein
Nur 1 Cent pro Semmel
Bauern: Getreide in Österreich nicht mehr rentabel
Diskutieren Sie mit!
Deutsche Flaute: Bleiben Österreicher Biertrinker?
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine