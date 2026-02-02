Bauern: Getreide in Österreich nicht mehr rentabel

Bei Betrieben kommt nur wenig an

Laut Strasser haben Landwirte für eine Tonne Mahlweizen zuletzt rund 180 Euro erhalten – ein Rückgang von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders problematisch sei der geringe Anteil der Wertschöpfung, der bei den Betrieben ankomme. Gleichzeitig treiben stark gestiegene Kosten für Düngemittel, EU-Klimavorgaben und der CO2-Grenzausgleich (CBAM) die Ausgaben in die Höhe.