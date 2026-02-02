Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Bedenken“

Wöginger will mit Gang zum VfGH Prozess verzögern

Innenpolitik
02.02.2026 14:39
VP-Klubchef August Wöginger soll am 11. Februar erneut wegen Postenschacher-Vorwürfen vor ...
VP-Klubchef August Wöginger soll am 11. Februar erneut wegen Postenschacher-Vorwürfen vor Gericht stehen.(Bild: APA/FOTOKERSCHI.AT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

ÖVP-Klubobmann August Wöginger will im neuerlichen Prozess um Amtsmissbrauch den Verfassungsgerichtshof (VfGH) einschalten. Er legt Beschwerde ein, weil er beim Verfahren vor dem Oberlandesgericht (OLG) LInz nicht angehört worden sei.

0 Kommentare

Das OLG hatte die Entscheidung im ersten Prozess, der mit einer Diversion endete, aufgehoben. Dieser muss daher wiederholt werden. Wögingers Anwalt Michael Rohregger meint jedoch, dass die Strafprozessordnung den Grundrechten widerspricht. Der VfGH hat sich mit dieser Frage noch nie befasst.

Anwalt: Beschuldigte nicht eingebunden
Rohregger meldete verfassungsrechtliche Bedenken an, weil der Beschwerde gegen die bereits erteilte Diversion stattgegeben wurde, ohne dass die Beschuldigten eingebunden wurden. 

„Recht auf ein faires Verfahren“ 
In einem Antrag regt er das Landesgericht (LG) Linz daher an, sich an den Verfassungsgerichtshof zu wenden. Kritisiert wird etwa, dass der Staatsanwaltschaft trotz Zustimmung zur Diversion in der Hauptverhandlung ein Beschwerderecht zusteht und Angeklagte im Beschwerdeverfahren überhaupt nicht beteiligt werden. Rohregger sieht das „Recht auf Gehör und Waffengleichheit“ verletzt, er stützt seine verfassungsrechtlichen Bedenken auf das „Recht auf ein faires Verfahren“ der Europäischen Menschenrechtskonvention und das in der Verfassung festgeschriebene Gleichbehandlungsgebot.

Zitat Icon

Ich habe den Antrag gestellt, dass das LG Linz diese Frage dem Verfassungsgerichtshof zur Entscheidung vorlegt.

Michael Rohregger, Anwalt von August Wöginger

Gericht: Prozesstermine bleiben aufrecht
Der ab dem 11. Februar anberaumten Hauptverhandlung mangle es an einer verfassungskonformen Grundlage, heißt es im Antrag Rohreggers weiter. Beim Landesgericht Linz ist dieser bereits seit längerem eingelangt, hieß es dort. Zumindest bisher sei man nicht an den VfGH herangetreten, die zuständige Richterin habe alle Prozesstermine aufrecht gelassen. Der Antrag habe keine verzögernde Wirkung.

Lesen Sie auch:
August Wöginger hätte im April als ÖAAB-Obmann wiedergewählt werden sollen.
Wegen Gerichtsprozess
ÖVP bangt um ihren Klubobmann Wöginger
25.01.2026
Eklat im Parlament
„Zerrissene Hosen“: Wöginger beleidigt FPÖ-Wähler
21.01.2026
Umfragen-Schlusslicht
Wöginger genießt nur noch Vertrauen des Kanzlers
16.01.2026

Im Prozess geht es darum, dass Wöginger 2017 beim ehemaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, für einen Parteifreund interveniert und dafür gesorgt haben soll, dass dieser Vorstand des Finanzamts für Braunau, Ried und Schärding wurde. Eine besser qualifizierte Mitbewerberin kam nicht zum Zug.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
236.615 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
128.499 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Ski Alpin
„Vor Lucas hat sich keine Sau dafür interessiert“
102.268 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen mit Bastian Schweinsteiger.
Mehr Innenpolitik
„Bedenken“
Wöginger will mit Gang zum VfGH Prozess verzögern
Nur 1 Cent pro Semmel
Bauern: Getreide in Österreich nicht mehr rentabel
„Schmutzige Angriffe“
Kneissl in Opferrolle: „Trauere mit meinen Tieren“
Wegen Volksbefragung
Reform-Chef wundert sich über „Verzögerungstaktik“
Nach Absagen-Flut
Trump sperrt Kennedy Center für zwei Jahre zu
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf