Wöginger will mit Gang zum VfGH Prozess verzögern

„Recht auf ein faires Verfahren“

In einem Antrag regt er das Landesgericht (LG) Linz daher an, sich an den Verfassungsgerichtshof zu wenden. Kritisiert wird etwa, dass der Staatsanwaltschaft trotz Zustimmung zur Diversion in der Hauptverhandlung ein Beschwerderecht zusteht und Angeklagte im Beschwerdeverfahren überhaupt nicht beteiligt werden. Rohregger sieht das „Recht auf Gehör und Waffengleichheit“ verletzt, er stützt seine verfassungsrechtlichen Bedenken auf das „Recht auf ein faires Verfahren“ der Europäischen Menschenrechtskonvention und das in der Verfassung festgeschriebene Gleichbehandlungsgebot.