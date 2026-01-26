„Die USA haben die größte Keule im Dschungel“

„Die USA fühlen sich wohl in diesem Dschungel“

Eine sehr anschauliche Metapher für die veränderte sicherheitspolitische Lage auf der Welt hatte Daniel Möckli von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich parat: „Wir leben in einem Dschungel und die USA fühlen sich wohl in diesem Dschungel, weil sie die größte Keule haben.“ Wir müssten uns darüber unterhalten, ob es den Westen überhaupt noch gibt, so Möckli weiter.