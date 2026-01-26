Oberst warnt: Gefahr eines Atomkriegs „sehr groß“

Recht des Stärkeren überlagert Stärke des Rechts

„Wir erleben ein gewisses Survival of the fittest“, betonte Kammel. „Die Starken tun, was sie wollen, die Schwachen erleiden, was sie müssen. Und das Recht des Stärkeren scheint die Stärke des Rechts letzten Endes auch zu überlagern.“ Österreich sei keine Insel der Seligen und von den internationalen Entwicklungen nicht ausgenommen. Auch für Europa stelle sich die Frage, wie es sich in diesem globalen Wettbewerb positioniere, um wieder in eine Position der Stärke zu kommen, ergänzte Kammel.