Cup-Aus und Abgänge! So reagiert Sturm

ÖFB-Ass wechselt vom FC Bayern zur AC Milan!
Vorerst leihweise
Der Tag nach dem bitteren 1:3-Cup-Out in Altach. Sturms Verantwortliche verbrachten ihn im Sitzungsmarathon – die Mannschaft von Fabio Ingolitsch bekam zwei freie Tage Zeit zum Nachdenken. Der Kader, den der Cheftrainer künftig zur Verfügung hat, dürfte sich noch stark ändern.
Einige bei Sturm hätten den Montag nach dem blamablen Cup-Aus in Altach, bei dem der Meister gerade einen (!) Torschuss fabrizierte, wohl am liebsten „blau“ gemacht. Ging nur bei der Mannschaft, die daheim über die Geschehnisse nachdachte. Aber nicht bei Sportchef Michael Parensen.
