Freunde trauern: „Gerri, du wirst uns fehlen“

Gemeinsam mit zwei Freunden startete Gerhard H. am Sonntag eine Tour mit seinem Skidoo. So oft es die Schneeverhältnisse zuließen, war der 61-Jährige in seiner Heimatgemeinde Öpping mit seinem neongelben Gefährt unterwegs. Am Abend gegen 18.30 Uhr war das Trio bereits wieder auf dem Rückweg, als der an erster Stelle fahrende Mühlviertler zwei Kilometer von zu Hause entfernt vom Weg abkam und gegen einen Baum prallte.