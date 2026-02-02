Freunde trauern: „Gerri, du wirst uns fehlen“

Ein 61-Jähriger starb in Öpping (OÖ) vor den Augen zweier Freunde nach einem tragischen Skidoo-Unfall. In der kleinen Mühlviertler Gemeinde sitzt der Schock tief. Der Motorsport war die große Leidenschaft von Gerri H. Besonders tragisch: Einer seiner engsten Freunde musste alles mitansehen.
Gemeinsam mit zwei Freunden startete Gerhard H. am Sonntag eine Tour mit seinem Skidoo. So oft es die Schneeverhältnisse zuließen, war der 61-Jährige in seiner Heimatgemeinde Öpping mit seinem neongelben Gefährt unterwegs. Am Abend gegen 18.30 Uhr war das Trio bereits wieder auf dem Rückweg, als der an erster Stelle fahrende Mühlviertler zwei Kilometer von zu Hause entfernt vom Weg abkam und gegen einen Baum prallte.
