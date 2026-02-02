Vorteilswelt
Unglück mit Skidoo

Freunde trauern: „Gerri, du wirst uns fehlen“

Oberösterreich
02.02.2026 17:53
Auf einem geraden Abschnitt kam der 61-Jährige – vermutlich wegen eines medizinischen Problems – ...
Auf einem geraden Abschnitt kam der 61-Jährige – vermutlich wegen eines medizinischen Problems – von der Schneebahn ab und krachte gegen einen Baum.(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Philipp Zimmermann
Von Philipp Zimmermann

Ein 61-Jähriger starb in Öpping (OÖ) vor den Augen zweier Freunde nach einem tragischen Skidoo-Unfall. In der kleinen Mühlviertler Gemeinde sitzt der Schock tief. Der Motorsport war die große Leidenschaft von Gerri H. Besonders tragisch: Einer seiner engsten Freunde musste alles mitansehen.

0 Kommentare

Gemeinsam mit zwei Freunden startete Gerhard H. am Sonntag eine Tour mit seinem Skidoo. So oft es die Schneeverhältnisse zuließen, war der 61-Jährige in seiner Heimatgemeinde Öpping mit seinem neongelben Gefährt unterwegs. Am Abend gegen 18.30 Uhr war das Trio bereits wieder auf dem Rückweg, als der an erster Stelle fahrende Mühlviertler zwei Kilometer von zu Hause entfernt vom Weg abkam und gegen einen Baum prallte.

Ähnliche Themen
Motorsport

Oberösterreich
