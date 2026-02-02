Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

14 Medaillenchanchen

Cortina-Eiskanal voller Goldträume für Österreich

Olympia
02.02.2026 18:30
14 Medaillen-Entscheidungen werden im neuen Cortina-Eiskanal ausgetragen.
14 Medaillen-Entscheidungen werden im neuen Cortina-Eiskanal ausgetragen.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)
Porträt von Norbert Niederacher
Von Norbert Niederacher

Albertville 1992 gilt mit fünf Olympia-Medaillen bis heute als erfolgreichste Winterspiele für unsere Kufenflitzer. In Cortina d’Ampezzo rechnen sich Österreichs Bob-, Rodel- und Skeletonteam in allen 14 Bewerben Chancen aus.

0 Kommentare

Für mehr als 120 Millionen Euro stampften Italiens Olympiamacher in Cortina d’Ampezzo einen neuen Eiskanal in der Rekordzeit von 20 Monaten aus dem Boden. Erst ein „Basta!“ aus Rom von Infrastrukturminister Matteo Salvini beendete Anfang 2024 einen jahrelangen Streit um das sehr umstrittene Projekt.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
236.619 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Vor Lucas hat sich keine Sau dafür interessiert“
104.097 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen mit Bastian Schweinsteiger.
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
92.668 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Mehr Olympia
Krone Plus Logo
14 Medaillenchanchen
Cortina-Eiskanal voller Goldträume für Österreich
Biathletin erwischt
Positiver Test! Doping-Ärger vor Olympia-Start
Schweizer berichten:
Glück im Unglück? Erste Updates zu Lindsey Vonn
Krone Plus Logo
Zehn Tage in Apartment
ÖSV-Athleten schotten sich vor Olympia ab
Am Grab von Mentor
Lindsey Vonn: „Ich wüsste, was er sagen würde …“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf