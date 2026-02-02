Cortina-Eiskanal voller Goldträume für Österreich

Für mehr als 120 Millionen Euro stampften Italiens Olympiamacher in Cortina d’Ampezzo einen neuen Eiskanal in der Rekordzeit von 20 Monaten aus dem Boden. Erst ein „Basta!“ aus Rom von Infrastrukturminister Matteo Salvini beendete Anfang 2024 einen jahrelangen Streit um das sehr umstrittene Projekt.